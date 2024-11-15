«Пари НН» объявил о расторжении контракта с Дмитрием Тихим

Футбольный клуб «Пари НН» объявил о расторжении контракта с 32-летним центральным защитником Дмитрием Тихим по взаимному соглашению сторон.

«Мы благодарим Дмитрия за проделанную работу. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере!» — написано в телеграм-канале нижегородского клуба.

Тихий стал игроком «Пари НН» летом 2023 года. За это время защитник провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых оформил две результативные передачи. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Тихий провёл на поле 314 минут.

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