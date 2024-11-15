«Это был переломный момент». Илья Самошников — о смерти отца

Полузащитник московского «Локомотива» Илья Самошников рассказал, как смерть отца повлияла на его игровую карьеру.

«Повлияла ли смерть папы на мою карьеру? Да, это и был переломный момент, о котором я никогда в жизни не забуду. Я понимал, что мне нужно максимально быстро встать на ноги, что я ничего не умею, кроме футбола, он всегда был на первом месте. Это сейчас я понимаю, что надо было совмещать учёбу и футбол. Но тогда у меня не было пути к отступлению, не было плана «Б». Было осознание, что только благодаря футболу могу хоть как-то помочь своей семье выбраться из ситуации, в которой мы оказались. Крутился как мог. Играл на КФК, выступал на матчах ЛФЛ, где платили какие-то гонорары за приезд и победу. Старался где-то и 11 на 11 поиграть. У меня в неделю могло быть по четыре матча, и в будние дни, и в выходные. Но мне было без разницы», — приводит слова Самошникова официальный сайт клуба.

Илья Самошников перешёл в «Локомотив» летом 2023 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом игрока был казанский «Рубин».