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Стало известно, сколько «Барселона» готова заплатить за покупку Кварацхелии

Стало известно, сколько «Барселона» готова заплатить за покупку Кварацхелии
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«Барселона» заинтересована в покупке 23-летнего крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии грядущим летом и готова предложить за его трансфер € 80 млн. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, намерение сине-гранатовых приобрести Кварацхелию может свидетельствовать об их отказе от идеи с покупкой вингера «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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