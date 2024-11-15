Илья Самошников: Первая лига — очень упёртая

Полузащитник московского «Локомотива» Илья Самошников прокомментировал вылет казанского «Рубина» в Первую лигу в сезоне-2021/2022.

«Было ли обидно, когда «Рубин» вылетел из РПЛ? Конечно. Но не потому, что ты опускаешься из Премьер-лиги в Первую, а потому, что у нас была очень хорошая команда. Чемпионат мы начали хорошо. И в Лиге конференций мы играли, хоть и вылетели. А потом — просто какой-то провал. Это серьёзный, сильный удар. За год или полтора до этого я попал в сборную, так всё хорошо шло, а тут — бац, и ты в Первой лиге. И ты думаешь: «Блин, а что я делаю не так?» Потом, когда эмоции утихают, наступает период осмысления. Есть такая хорошая фраза, всегда её буду повторять: «Лучше сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд». Наверное, в тот момент я смирился с тем, что мы вылетели, и осознал, что должен остаться здесь, помочь команде вернуться в Премьер-Лигу. Головой я понимал, что хочу уйти, но душой и сердцем не хотел оставлять команду, чувствовал ответственность за то, что тоже причастен к тому, что она оказалась в Первой лиге, и понимал, что там будет.

Многие считают, что ФНЛ — это ерунда, команда вылетает из Премьер-Лиги и на одной ноге всех обыгрывает. Да ничего подобного! Первая лига — очень упёртая. С кем бы ты ни играл, с первым местом, с 10-м, с последним, тебе будет со всеми тяжело. К тому же «Рубин» был одним из грандов российского футбола, становился чемпионом. Когда такая команда вылетает, понятно, что каждый игрок соперника хочет себя показать в матчах с ней. Да, было тяжело, но после несостоявшегося из-за травмы перехода я окончательно решил, что не стоит пытаться уйти, что должен приложить максимум усилий, чтобы помочь команде вернуться, потому что «Рубин» — не тот клуб, который должен играть в Первой лиге», — приводит слова Самошникова официальный сайт клуба.