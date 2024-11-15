Колосков: Черчесов — сильный тренер и хороший человек. Слабые игроки — проблема федерации

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о работе Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

«Очень сложно судить, не обладая всей информацией. Не знаю, как ему там работается, кто его приглашал, кто теперь будет руководить местным футболом. Тут надо знать, а фантазировать не хочется. Отмечу лишь, что Станислав Саламович — хороший, сильный тренер и человек. Но для сохранения работы этого недостаточно. Главное — результат, а его нет. Всё, что можно было сделать, он сделал. А если игроки там не особо высокого качества, это уже проблемы федерации. Меня не удивило, что он решился туда поехать. Возможно, могли быть и более привлекательные предложения. Но тренер должен работать», — приводит слова Колоскова «ВсеПроСпорт.ру».

61-летний специалист был назначен на должность главного тренера сборной Казахстана минувшим летом. За этот период казахстанская национальная команда под его руководством провела пять матчей в Лиге наций УЕФА. В этих встречах подопечные Черчесова четыре раза уступили и один раз сыграли вничью. После пяти туров группового этапа Лиги наций сборная Казахстана набрала одно очко и располагается на четвёртой строчке в квартете 3 Лиги В.

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