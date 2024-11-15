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Александр Самедов: было бы лучше сыграть со сборной легионеров РПЛ

Александр Самедов: было бы лучше сыграть со сборной легионеров РПЛ
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал предстоящий товарищеский матч с национальной командой Брунея. Встреча пройдёт сегодня, 15 ноября, в 19:00 мск на стадионе «ФК Краснодар».

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Перерыв
4 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 29'    

«Лучше было бы сыграть со сборной легионеров РПЛ. Наверное, это невозможно технически. Это было бы гораздо конкурентнее. Наверное, это было бы и гораздо полезнее», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Александр Самедов завершил свою карьеру в сборной России в 2018 году после матча 1/4 финала домашнего чемпионата мира с Хорватией (2:2). За всё время выступления в национальной команде полузащитник провёл 57 встреч, в которых забил семь мячей.

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