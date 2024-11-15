Швейцария — Сербия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 5-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Швейцарии и Сербии. Игра пройдёт на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров группового этапа сборная Швейцарии набрала одно очко и занимает четвёртое место. Сербия заработала четыре очка и располагается на третьей строчке. Возглавляет квартет сборная Испании, набравшая 10 очков в четырёх матчах. На второй строчке располагается Дания с семью очками.

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