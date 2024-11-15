Португалия — Польша: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 5-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Португалии и Польши. Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра встречи выступит Донатас Румшас из Литвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров группового этапа сборная Португалии набрала 10 очков и занимает первое место. Польша заработала четыре очка и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Хорватии (семь очков) и Шотландии (одно очко).

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