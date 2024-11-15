«Ошибся Колизеем». Сафонов из Италии пожелал удачи сборной России в матче с Брунеем
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Вратарь сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов пожелал удачи команде в предстоящем товарищеском матче с национальной командой Брунея. Встреча пройдёт сегодня, 15 ноября, в 19:00 мск на стадионе «ФК Краснодар». Видеосообщение футболиста, записанное на фоне Колизея в Риме, появилось в официальном телеграмм-канале сборной России
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Перерыв
4 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 29'
«Похоже, я ошибся Колизеем, поэтому придётся смотреть матч онлайн, но в любом случае я желаю удачи команде», — сказал Сафонов в своём сообщении.
Матвей Сафонов не попал в заявку на сборы национальной команды предположительно из-за скандала с выплатой алиментов бывшей жене.
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