«Ошибся Колизеем». Сафонов из Италии пожелал удачи сборной России в матче с Брунеем

Вратарь сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов пожелал удачи команде в предстоящем товарищеском матче с национальной командой Брунея. Встреча пройдёт сегодня, 15 ноября, в 19:00 мск на стадионе «ФК Краснодар». Видеосообщение футболиста, записанное на фоне Колизея в Риме, появилось в официальном телеграмм-канале сборной России

«Похоже, я ошибся Колизеем, поэтому придётся смотреть матч онлайн, но в любом случае я желаю удачи команде», — сказал Сафонов в своём сообщении.

Матвей Сафонов не попал в заявку на сборы национальной команды предположительно из-за скандала с выплатой алиментов бывшей жене.