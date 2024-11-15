Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Хохлов объяснил, с чем связан прогресс «Локомотива»

Дмитрий Хохлов объяснил, с чем связан прогресс «Локомотива»
Комментарии

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал, чем обусловлен прогресс «Локомотива».

«Тренерскому штабу «Локомотива» и руководству удалось сплотить и объединить ребят идеей. Многие спортсмены получают дополнительную мотивацию, когда многие в них не верят. Появляется желание доказать скептикам, что они неправы. Вполне возможно, что сказывается отсутствие лишнего давления на старте сезона. Чем меньше внимания, тем лучше», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 15 туров чемпионата России «Локомотив» заработал 34 очка и располагается на третьей строчке.

Материалы по теме
Дмитрий Хохлов объяснил, в чём секрет талантливой молодёжи «Локомотива»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android