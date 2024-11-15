Дмитрий Хохлов объяснил, с чем связан прогресс «Локомотива»

Главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал, чем обусловлен прогресс «Локомотива».

«Тренерскому штабу «Локомотива» и руководству удалось сплотить и объединить ребят идеей. Многие спортсмены получают дополнительную мотивацию, когда многие в них не верят. Появляется желание доказать скептикам, что они неправы. Вполне возможно, что сказывается отсутствие лишнего давления на старте сезона. Чем меньше внимания, тем лучше», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 15 туров чемпионата России «Локомотив» заработал 34 очка и располагается на третьей строчке.

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