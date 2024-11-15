Россия — Бруней: Обляков открыл счёт в матче на первой минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные России и Брунея. Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Рустам Лутфуллин из Узбекистана. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу сборной России.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На первой минуте счёт в матче открыл полузащитник Иван Обляков.

Отметим, что 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Соответствующее решение ФИФА и УЕФА приняли в феврале 2022 года.

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Как сборная России играет при Карпине: