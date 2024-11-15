Сёмин: приятно видеть Батракова лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о 19-летнем атакующем полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

«Батраков — это хороший молодой футболист, который помогает «Локомотиву», но пока что рано говорить про него. Приятно видеть его лучшим бомбардиром РПЛ, однако на короткой дистанции обсуждать Батракова нет смысла, лучше говорить на длинной дистанции. Потому что молодёжь в каких-то моментах выстреливает, а в какие-то моменты пропадает. Когда мы увидим стабильную игру от Батракова на протяжении долгого времени, тогда можно будет обсуждать», — приводит слова Сёмина Metaratings.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Всего полузащитник сыграл 19 встреч во всех соревнованиях, где забил 11 голов и сделал восемь ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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