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Виллиан Жозе готов покинуть «Спартак» уже зимой — Estadio Deportivo

Виллиан Жозе готов покинуть «Спартак» уже зимой — Estadio Deportivo
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Нападающий московского «Спартака» Виллиан Жозе планирует вернуться в Бразилию уже этой зимой и готов расторгнуть действующий контракт со столичным клубом. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Как сообщили СМИ, Жозе выступает за мирное расторжение действующего контракта с красно-белыми, чтобы навсегда вернуться в Бразилию. При этом вариант с переходом в клуб Ближнего Востока игрок не рассматривает. В клубе готовы разорвать контракт с нападающим, но окончательное решение будет зависеть от главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

В текущем сезоне Виллиан Жозе провёл за «Спартак» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил всего один мяч.

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