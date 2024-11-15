Виллиан Жозе готов покинуть «Спартак» уже зимой — Estadio Deportivo

Нападающий московского «Спартака» Виллиан Жозе планирует вернуться в Бразилию уже этой зимой и готов расторгнуть действующий контракт со столичным клубом. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Как сообщили СМИ, Жозе выступает за мирное расторжение действующего контракта с красно-белыми, чтобы навсегда вернуться в Бразилию. При этом вариант с переходом в клуб Ближнего Востока игрок не рассматривает. В клубе готовы разорвать контракт с нападающим, но окончательное решение будет зависеть от главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

В текущем сезоне Виллиан Жозе провёл за «Спартак» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил всего один мяч.