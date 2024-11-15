Россия — Бруней: гости забили гол в свои ворота
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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные России и Брунея. Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Рустам Лутфуллин из Узбекистана. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной России.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Перерыв
4 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 29'
На седьмой минуте защитник гостей Нурихван-бин Отман забил гол в свои ворота.
Ранее, на первой минуте, счёт в игре открыл полузащитник Иван Обляков.
Отметим, что 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.
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