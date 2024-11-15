Шотландия — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 15 ноября, состоится матч 5-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Шотландии и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра встречи выступит Орель Гринфилд из Израиля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров группового этапа сборная Шотландии набрала одно очко и занимает четвёртое место. Хорватия заработала семь очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Португалии (10 очков) и Польши (четыре очка).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: