Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» — «Зенит»: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Фенербахче» — «Зенит»: стартовые составы команд на товарищеский матч
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, состоится матч в рамках Winline Суперсерии, в котором встретятся турецкий «Фенербахче» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:00 мск.«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Фенербахче»: Эгрибаят, Мерджан, Бекао, Тадич, Фред, Костич, Эльмаз, Айдын, Тосун.

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Сантос, Нино, Родригао, Барриос, Ерохин, Ахметов, Глушенков, Соболев, Педро.

«Фенербахче» идёт на втором месте в турецкой Суперлиге, набрав 26 очков в 11 матчах. «Зенит» также занимает вторую строчку в Российской Премьер-Лиге, набрав 36 очков в 15 встречах, отстав от первого места на одно очко.

Материалы по теме
«Фенербахче» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android