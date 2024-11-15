«Фенербахче» — «Зенит»: стартовые составы команд на товарищеский матч

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Сегодня, 15 ноября, состоится матч в рамках Winline Суперсерии, в котором встретятся турецкий «Фенербахче» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 20:00 мск.«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Фенербахче»: Эгрибаят, Мерджан, Бекао, Тадич, Фред, Костич, Эльмаз, Айдын, Тосун.

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Сантос, Нино, Родригао, Барриос, Ерохин, Ахметов, Глушенков, Соболев, Педро.

«Фенербахче» идёт на втором месте в турецкой Суперлиге, набрав 26 очков в 11 матчах. «Зенит» также занимает вторую строчку в Российской Премьер-Лиге, набрав 36 очков в 15 встречах, отстав от первого места на одно очко.