Александр Самедов: верю, что при Станковиче у «Спартака» хорошее будущее

Бывший крайний нападающий и воспитанник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями о стажировке, которую он прошёл у действующего главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Мне нравится то, что он [Станкович] делает. Его тренировочный процесс, взаимопонимание с командой. Нахожусь под впечатлением от стажировки и верю, что при Станковиче у «Спартака» будет хорошее будущее», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 28 очков и занимает пятое место. В следующем туре красно-белые встретятся с «Локомотивом». Игра состоится 23 ноября и начнётся в 18:00 мск.

В составе основной команды «Спартака» Самедов принял участие в 113 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами.

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