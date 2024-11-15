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19-летний воспитанник «Реала» завершил карьеру из-за редкого осложнения после травмы

19-летний воспитанник «Реала» завершил карьеру из-за редкого осложнения после травмы
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19-летний полузащитник и воспитанник мадридского «Реала» Марк Кукалон был вынужден завершить карьеру из-за редкого осложнения, возникшего после полученной им травмы. Об этом информирует Relevo.

В 2022 году Кукалон разорвал крестообразные связки в игре Юношеской лиги УЕФА с «Селтиком». Во время оперативного вмешательства в хрящ сустава футболиста попала бактерия, из-за которой у него развилась инфекция, вызвавшая редкое осложнение. В результате, Кукалону не удаётся полноценно восстановиться. 19-летний полузащитник принял решение завершить карьеру на основании рекомендаций врачей.

По информации источника, мадридский клуб продолжит оказывать Кукалону материальную поддержку для того, чтобы он смог полностью восстановить травмированное колено.

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