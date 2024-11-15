Болельщики «Фенербахче» встретили игроков «Зенита» свистом с трибун

Сегодня, 15 ноября, состоится матч в рамках Winline Суперсерии, в котором встретятся турецкий «Фенербахче» и санкт-петербургский «Зенит». Игроки российской команды вышли на предматчевую разминку под громкий свист турецких болельщиков. Встреча пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция) и начнётся в 20:00 мск.

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«Зенит» на данный момент занимает вторую строчку в Российской Премьер-Лиге, набрав 36 очков в 15 турах, отстав от идущего на первом месте «Краснодара» на одно очко. Похожая ситуация у «Фенербахче», который тоже идёт на втором месте в турецкой Суперлиге, набрав 26 очков в 11 турах. Отставание от первой строчки составляет пять очков.