Семак и Моуринью тепло поприветствовали друг друга перед матчем «Фенербахче» — «Зенит»

В эти минуты на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле проходит товарищеский матч между местным «Фенербахче» и санкт-петербургским «Зенитом» в рамках Winline Суперсерии. Главные тренеры команд Жозе Моуринью и Сергей Семак тепло поприветствовали друг друга перед началом встречи.

Отметим, что болельщики турецкой команды освистали игроков «Зенита», когда те вышли на газон стадиона для разминки.

Моуринью и Семак впервые пересекаются в качестве главных тренеров команд. Португалец тренирует «Фенербахче» c лета 2024 года. Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, и при нём команда каждый сезон побеждает в чемпионате России.