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Семак и Моуринью тепло поприветствовали друг друга перед матчем «Фенербахче» — «Зенит»

Семак и Моуринью тепло поприветствовали друг друга перед матчем «Фенербахче» — «Зенит»
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В эти минуты на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле проходит товарищеский матч между местным «Фенербахче» и санкт-петербургским «Зенитом» в рамках Winline Суперсерии. Главные тренеры команд Жозе Моуринью и Сергей Семак тепло поприветствовали друг друга перед началом встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
2-й тайм
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20'     1:1 Ерохин – 35'     2:1 Мерджан – 63'    

Отметим, что болельщики турецкой команды освистали игроков «Зенита», когда те вышли на газон стадиона для разминки.

Моуринью и Семак впервые пересекаются в качестве главных тренеров команд. Португалец тренирует «Фенербахче» c лета 2024 года. Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, и при нём команда каждый сезон побеждает в чемпионате России.

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