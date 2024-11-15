Россия — Бруней: Садулаев забил пятый гол хозяев в матче

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные России и Брунея. Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Рустам Лутфуллин из Узбекистана. На момент выхода новости счёт в матче 5:0 в пользу сборной России.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
На 48-й минуте нападающий Лечи Садулаев забил пятый гол хозяев в матче.
Ранее, на первой минуте, счёт в игре открыл полузащитник Иван Обляков. На седьмой минуте защитник гостей Нурихван-бин Отман забил гол в свои ворота. На 10-й минуте защитник сборной России Евгений Морозов довёл счёт до разгромного. На 28-й минуте Обляков оформил дубль.
Отметим, что 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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