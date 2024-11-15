Ренато Гойкович: Слишкович — хороший парень, но ему будет тяжело

Бывший центральный защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о нынешнем главном тренере команды Владимире Слишковиче, с которым они являются соотечественниками.

«Мы познакомились с Владимиром два года назад, когда он пришёл в «Спартак». Мы разговаривали с ним перед матчами два-три раза. Я понял, что он хороший парень, но слишком близко мы не знакомы. Зато я отлично знаю его папу, он легенда боснийского футбола. Он тренировал меня в «Зриньски» один сезон. Владимир же показал хорошие результаты со «Спартаком», доказал свой уровень. Сейчас у него тяжёлая ситуация в «Оренбурге», но он должен сделать разницу с клубом, чтобы его карьера пошла наверх. Команда не так сильно отстала от условного 12-го места, нужно всего две победы, чтобы немного подвинуться в турнирной таблице», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Слишкович был назначен главным тренером «Оренбурга» в минувшем октябре. За этот период под его руководством команда провела пять мачей во всех турнирах, в которых она один раз одержала победу, один раз сыграла вничью и три раза потерпела поражение. После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал восемь очков и на текущий момент занимает последнее, 16-е место.

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