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Россия — Бруней: Кривцов забил шестой гол хозяев в матче

Россия — Бруней: Кривцов забил шестой гол хозяев в матче
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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные России и Брунея. Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Рустам Лутфуллин из Узбекистана. На момент выхода новости счёт в матче 6:0 в пользу сборной России.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 29'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Аминуддин – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

На 57-й минуте полузащитник Никита Кривцов забил шестой гол сборной России во встрече.

Ранее, на первой минуте, счёт в матче открыл полузащитник Иван Обляков. На седьмой минуте защитник гостей Нурихван-бин Отман забил гол в свои ворота. На 10-й минуте защитник сборной России Евгений Морозов довёл счёт до разгромного. На 28-й минуте Обляков оформил дубль. На 48-й минуте нападающий Лечи Садулаев забил пятый гол хозяев в матче.

Отметим, что 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

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