Россия — Бруней: Мостовой забил восьмой гол хозяев в матче

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные России и Брунея. Игра проходит на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступает Рустам Лутфуллин из Узбекистана. На момент выхода новости счёт в матче 8:0 в пользу сборной России.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 67-й минуте нападающий Андрей Мостовой забил ещё один гол российской национальной команды.

Ранее, на первой минуте, счёт в матче открыл полузащитник Иван Обляков. На седьмой минуте защитник гостей Нурихван-бин Отман забил гол в свои ворота. На 10-й минуте защитник сборной России Евгений Морозов довёл счёт до разгромного. На 28-й минуте Обляков оформил дубль. На 48-й минуте нападающий Лечи Садулаев забил пятый гол хозяев в матче. На 57-й минуте полузащитник Никита Кривцов забил шестой гол сборной России во встрече. На 70-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил седьмой гол хозяев в игре.

Отметим, что 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

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Как сборная России играет при Карпине: