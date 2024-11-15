«Фенербахче» — «Зенит»: Дженк Тосун вывел хозяев вперёд на 20-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках Winline Суперсерии, в котором встречаются турецкий «Фенербахче» и санкт-петербургский «Зенит». Игра идёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Озан Эргюн. Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0.

На 20-й минуте гол забил нападающий «Фенербахче» Дженк Тосун с передачи Душана Тадича, пробив в дальний нижний угол ворот.

«Зенит» на данный момент занимает вторую строчку в Российской Премьер-Лиге, набрав 36 очков в 15 турах, отстав от идущего на первом месте «Краснодара» на одно очко. «Фенербахче», который тоже идёт на втором месте в турецкой Суперлиге, набрал 26 очков в 11 турах.