Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осипов: матч команды МФЛ со сборной России был бы не менее интересным, чем с Брунеем

Осипов: матч команды МФЛ со сборной России был бы не менее интересным, чем с Брунеем
Аудио-версия:
Комментарии

Президент МФЛ Николай Осипов высказался о товарищеском матче между сборной России и Брунеем.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 29'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Аминуддин – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Во-первых, радостно смотреть за командой, к которой ты не можешь не испытывать искреннее чувство патриотизма. Сборная на то и сборная. По поводу матча со сборной Медиалиги: мне кажется, что всему своё время. И в следующем году мы сможем убедить оставшихся скептиков на тему того, что матч сборной МФЛ с национальной командой России будет не менее интересным, чем встреча России и Брунея. Мне кажется, здесь очевидно. И вдвоём всегда делать что-то легче, чем одному. Вряд ли Федерация футбола Брунея принимала участие в организации встречи. Я думаю, что мы вместе с РФС сделаем больший праздник для болельщиков, которые сделают солд-аут на том стадионе, на котором этот матч может пройти. Сейчас кажется, что не все в Краснодаре успели вернуться с работы, ибо пустующие места на стадионе видны», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Сборная России испепелила Бруней! Забили двузначное число голов! LIVE
Live
Сборная России испепелила Бруней! Забили двузначное число голов! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android