Осипов: матч команды МФЛ со сборной России был бы не менее интересным, чем с Брунеем

Президент МФЛ Николай Осипов высказался о товарищеском матче между сборной России и Брунеем.
«Во-первых, радостно смотреть за командой, к которой ты не можешь не испытывать искреннее чувство патриотизма. Сборная на то и сборная. По поводу матча со сборной Медиалиги: мне кажется, что всему своё время. И в следующем году мы сможем убедить оставшихся скептиков на тему того, что матч сборной МФЛ с национальной командой России будет не менее интересным, чем встреча России и Брунея. Мне кажется, здесь очевидно. И вдвоём всегда делать что-то легче, чем одному. Вряд ли Федерация футбола Брунея принимала участие в организации встречи. Я думаю, что мы вместе с РФС сделаем больший праздник для болельщиков, которые сделают солд-аут на том стадионе, на котором этот матч может пройти. Сейчас кажется, что не все в Краснодаре успели вернуться с работы, ибо пустующие места на стадионе видны», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 15 ноября 2024
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