Сборная России повторила рекорд по количеству голов в одном матче

Сборная России забила девятый гол в ворота Брунея в товарищеском матче и повторила рекорд по количеству голов в одной игре, установленный в 2019 году во встрече отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.
На первой минуте счёт в матче открыл полузащитник Иван Обляков. На седьмой минуте защитник гостей Нурихван-бин Отман забил гол в свои ворота. На 10-й минуте защитник сборной России Евгений Морозов довёл счёт до разгромного. На 28-й минуте Обляков оформил дубль. На 48-й минуте нападающий Лечи Садулаев забил пятый гол хозяев в матче. На 57-й минуте полузащитник Никита Кривцов забил шестой гол сборной России во встрече. На 70-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев забил седьмой гол хозяев в игре. На 67-й минуте нападающий Андрей Мостовой забил ещё один гол российской национальной команды. На 73-й минуте гол забил полузащитник Александр Черников.
Как сборная России играет при Карпине:
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