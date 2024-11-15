«Фенербахче» — «Зенит»: Александр Ерохин сравнял счет на 35-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках Winline Суперсерии, в котором встречаются турецкий «Фенербахче» и санкт-петербургский «Зенит». Игра идёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Озан Эргюн. Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:1.

На 35-й минуте забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, с передачи Ильзата Ахметова замкнув кросс на дальней штанге.

«Зенит» на данный момент занимает вторую строчку в Российской Премьер-Лиге, набрав 36 очков в 15 турах, отстав от идущего на первом месте «Краснодара» на одно очко. Похожая ситуация у «Фенербахче», который тоже идёт на втором месте в турецкой Суперлиге, набрав 26 очков в 11 турах. Отставание от идущего на первом месте «Галатасарая» составляет пять очков.