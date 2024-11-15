Сборная России со счётом 11:0 разгромила Бруней в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные России и Брунея. Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Матч закончился со счётом 11:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На первой минуте счёт в матче открыл полузащитник Иван Обляков. На седьмой минуте защитник гостей Нурихван-бин Отман забил гол в свои ворота. На 10-й минуте защитник сборной России Евгений Морозов довёл счёт до разгромного. На 28-й минуте Обляков оформил дубль. На 48-й минуте нападающий Лечи Садулаев забил пятый гол хозяев в матче. На 57-й минуте полузащитник Никита Кривцов забил шестой гол сборной России во встрече. На 70-й минуте голом отметился нападающий Тамерлан Мусаев. На 67-й минуте нападающий Андрей Мостовой забил ещё один гол российской национальной команды. На 73-й минуте ворота соперников поразил полузащитник Александр Черников. На 79-й минуте полузащитник Алексей Батраков забил 10-й гол хозяев. На 88-й минуте забитым мячом отметился защитник Арсен Адамов.

Отметим, что 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

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