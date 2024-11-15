«Смешно!» Александр Мостовой высказался о победе сборной России в матче с Брунеем

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу команды над Брунеем (11:0) в товарищеском матче.

«Смешно! Я говорил уже — где сборная Брунея, а где футбол? Мой прогноз почти сбылся. Я же говорил, что будет примерно 10:0. Нельзя серьезно говорить об этом матче. С Сирией точно будет посерьезнее. Остаётся надеяться на этот матч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.