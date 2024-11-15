«Смешно!» Александр Мостовой высказался о победе сборной России в матче с Брунеем
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу команды над Брунеем (11:0) в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 29' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Аминуддин – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
«Смешно! Я говорил уже — где сборная Брунея, а где футбол? Мой прогноз почти сбылся. Я же говорил, что будет примерно 10:0. Нельзя серьезно говорить об этом матче. С Сирией точно будет посерьезнее. Остаётся надеяться на этот матч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.
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