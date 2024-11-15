Дьяков: вратари сборной России могли смотреть матч с Брунеем с трибуны

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о минувшем товарищеском матче сборной России с Брунеем (11:0).

«Я что сказал перед игрой? Десятка — минимум! Если мы не хотим играть со сборной легионеров, с клубами, лучше уж сыграть со сборной МФЛ. У команды Брунея ни одного момента, единственный удар — с центра поля. Что приобрела сборная России? Некоторые люди повысили статистику. А Агкацев, например, защитники? Никакой нагрузки, сопротивления. Вратари сборной России могли смотреть футбол, сидя на трибуне. РФС делает все возможное, но если не получается найти нормального соперника, лучше играть с клубами РПЛ», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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