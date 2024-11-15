Защитник сборной России Круговой: легче Брунея соперников не было

Крайний защитник сборной России Данил Круговой поделился мнением о минувшем товарищеском матче с Брунеем (11:0).

«Легче сборной Брунея соперников не было. Наверное, самый сложный матч по состоянию был с Вьетнамом, но здесь более-менее. Самое главное, что победили, хотя это было не главным для нас. Главное было хорошо отыграть, создавать моменты и не пропустить. Хорошо, что провели хороший матч. Думаю, все довольны: болельщики, кто смотрел по телевизору. Всё-таки было много моментов. Понятно, скажут, не самая сильная сборная, но что есть, то есть», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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