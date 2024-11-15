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Защитник сборной России Круговой: легче Брунея соперников не было

Защитник сборной России Круговой: легче Брунея соперников не было
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Крайний защитник сборной России Данил Круговой поделился мнением о минувшем товарищеском матче с Брунеем (11:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 29'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Аминуддин – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Легче сборной Брунея соперников не было. Наверное, самый сложный матч по состоянию был с Вьетнамом, но здесь более-менее. Самое главное, что победили, хотя это было не главным для нас. Главное было хорошо отыграть, создавать моменты и не пропустить. Хорошо, что провели хороший матч. Думаю, все довольны: болельщики, кто смотрел по телевизору. Всё-таки было много моментов. Понятно, скажут, не самая сильная сборная, но что есть, то есть», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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