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Круговой — о победе сборной России над Брунеем: 11 забили и хорошо, могли ещё больше

Круговой — о победе сборной России над Брунеем: 11 забили и хорошо, могли ещё больше
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Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал победу над Брунеем (11:0) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 29'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Аминуддин – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Слышал про рекорд в матче с Сан-Марино. Рассказывали, что рекорд был. 11 забили и хорошо. Могли ещё больше забить. Но сколько забили, столько забили», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.

Следующий матч Россия проведёт 19 ноября с Сирией.

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