Круговой — о победе сборной России над Брунеем: 11 забили и хорошо, могли ещё больше

Защитник сборной России Данил Круговой прокомментировал победу над Брунеем (11:0) в товарищеском матче.

«Слышал про рекорд в матче с Сан-Марино. Рассказывали, что рекорд был. 11 забили и хорошо. Могли ещё больше забить. Но сколько забили, столько забили», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.

Следующий матч Россия проведёт 19 ноября с Сирией.