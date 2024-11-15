Главный тренер сборной Брунея высказался о поражении 0:11 от сборной России

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио поделился мнением о минувшем товарищеском матче со сборной России (11:0).

«Соперник очень сильный. Было тяжело проявить кураж и играть. Самый большой вызов – сыграть как можно лучше», — передаёт слова Винисиуса Эутропио корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Игра проходила на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Отметим, что 19 ноября Россия проведёт второй товарищеский матч на текущих сборах. Команда Карпина встретится с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Матч начнётся в 19:30 мск.

Как сборная России играет при Карпине: