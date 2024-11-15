Главный тренер сборной Брунея — об игре с Россией: это не позор

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио не считает поражение со счётом 0:11 от сборной России позором.

«Это не позор. Мы старались играть в футбол, учитывая уровень соперника. Я видел желание у наших игроков – это главное. Впереди у нас ещё длинная дорога, чтобы поднять наш уровень», — передаёт слова Эутропио корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.

Следующий матч Россия проведёт 19 ноября с Сирией.