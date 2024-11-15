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Главный тренер сборной Брунея — об игре с Россией: это не позор

Главный тренер сборной Брунея — об игре с Россией: это не позор
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио не считает поражение со счётом 0:11 от сборной России позором.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 29'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Аминуддин – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Это не позор. Мы старались играть в футбол, учитывая уровень соперника. Я видел желание у наших игроков – это главное. Впереди у нас ещё длинная дорога, чтобы поднять наш уровень», — передаёт слова Эутропио корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.

Следующий матч Россия проведёт 19 ноября с Сирией.

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