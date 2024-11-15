«Фенербахче» — «Зенит»: хозяева снова вышли вперёд на 63-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках Winline Суперсерии, в котором встречаются турецкий «Фенербахче» и санкт-петербургский «Зенит». Игра идёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Озан Эргюн. Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре – 2:1.

На 63-й минуте забил защитник «Фенербахче» Левент Мерджан с передачи Душана Тадича, направив мяч низом в правый угол ворот.

Оба клуба идут на вторых местах в своих чемпионатах. Отставание «Зенита» от первого места составляет одно очко, отставание «Фенербахче» — пять очков.