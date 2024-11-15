«Фенербахче» — «Зенит»: хозяева снова вышли вперёд на 63-й минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч в рамках Winline Суперсерии, в котором встречаются турецкий «Фенербахче» и санкт-петербургский «Зенит». Игра идёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Озан Эргюн. Матч начался в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре – 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20' 1:1 Ерохин – 35' 2:1 Мерджан – 63'
На 63-й минуте забил защитник «Фенербахче» Левент Мерджан с передачи Душана Тадича, направив мяч низом в правый угол ворот.
Оба клуба идут на вторых местах в своих чемпионатах. Отставание «Зенита» от первого места составляет одно очко, отставание «Фенербахче» — пять очков.
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