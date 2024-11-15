Главный тренер сборной Брунея: мы играли против одной из самых сильных сборных в мире

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио ответил на вопрос, могла ли его команда сыграть лучше в товарищеском матче с российской национальной командой (11:0).

«Мы из страны, где футболисты не совсем профессионалы. Не привыкли к такому уровню. Лига намного слабее. Очень мало тренировок. Мы сейчас играли против одной из самых сильных сборных в мире. В плане тактики и куража нам ещё к многому надо стремиться. Требуется время», — передаёт слова Винисиуса Эутропио корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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