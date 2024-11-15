Главный тренер сборной Брунея оценил удар своей команды с центра поля в матче с Россией

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио прокомментировал удар, нанесённый с центра поля по воротам сборной России (0:11) при счёте 9:0 в пользу соперника.

«Я мало работал тут, прошло мало тренировок. В этой игре нам было важно показать себя собранными и стараться просто играть. Этот удар с центра? Немного не зашло. Кто знает, может, если бы мы там забили – смогли бы сделать камбэк и забить ещё, ха-ха», — передаёт слова Эутропио корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.

Следующий матч Россия проведёт 19 ноября с Сирией.