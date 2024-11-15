Первый тренер Чалова: даже с Брунеем Фёдор ничего не сделал, пока всё плохо

Павел Коваль, первый тренер нападающего греческого ПАОКа Фёдора Чалова, прокомментировал выступление форварда за сборную России в матче с Брунеем (11:0). Чалов вышел в основном составе и был заменён на 60-й минуте, не отметившись результативными действиями.

«Вот видите. Плохо, что даже с Брунеем Фёдор ничего не сделал. Ни одного гола, ни одной передачи. Там ведь и Обляков играл, с которым у них отличная сыгранность была в ЦСКА. Будем смотреть. Должно ведь прорвать, а то уже несколько месяцев без голов. Пока всё плохо, но надеемся», — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.