Главный тренер сборной Брунея — о рекорде России: не переживаю из-за счёта

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио ответил на вопрос о своих эмоциях после товарищеского матча с Россией (11:0).

«Я не переживаю из-за счёта. Я переживаю, что мы будем делать дальше, какой будет работа, как мы будем помогать развитию футбола в Брунее. А Россию я поздравляю с таким праздником. Спасибо за тёплый приём, всё было отлично. Это было классная игра, отличное шоу», — передаёт слова Винисиуса Эутропио корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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