Тренер сборной Брунея высказался о подсказках Маринато Гильерме по сборной России

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио отреагировал на подсказки экс-вратаря сборной России Маринато Гильерме о команде перед очной встречей. Россияне разгромили сборную Эутропио со счётом 11:0.

«Гильерме мой большой друг, как сын для меня. Иногда что-то по игре могло поменять. Нам ещё предстоит длинный путь в сборной. Весь этот опыт будет полезен Брунею», — передаёт слова Эутропио корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.

Следующий матч Россия проведёт 19 ноября с Сирией.