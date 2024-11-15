Валерий Карпин высказался о новом рекорде сборной России по забитым голам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о рекорде национальной команды по количеству голов в одном матче, который был установлен в товарищеской игре с Брунеем (11:0).

«Глобально да. Было бы глупо говорить нет, после такого счёта. Два момента не понравились. Не пошли в прессинг один раз, а второй раз пошли, но не так. Остальное не так важно, если такой счёт, то остальное нет смысла анализировать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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Как сборная России играет при Карпине: