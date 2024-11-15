Валерий Карпин высказался о победе сборной России над Брунеем со счётом 11:0

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над сборной Брунея (11:0).

«Перед игрой говорил, что результат не так важен. Важно отношение, независимо от силы. Ребята порадовали отношением. Поэтому и результат такой, наверное», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.

Следующий матч Россия проведёт 19 ноября с Сирией.