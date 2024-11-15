Валерий Карпин отказался комментировать забег болельщика во время матча России и Брунея

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал комментировать поступок выбежавшего болельщика, который появился на поле по ходу игры с Брунеем (11:0) в Краснодаре.

— Как вам болельщик выбежавший?

— Никак. Не надо это комментировать, не надо их рекламировать, как все говорят. Без комментариев, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.

Следующий матч Россия проведёт 19 ноября с Сирией.