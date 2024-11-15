Карпин: удалось установить рекорд без Дзюбы? Получилось — окей, не получилось бы — тоже

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о рекорде национальной команды по количеству голов в одном матче, который был установлен в товарищеской игре с Брунеем (11:0).

«Удалось установить рекорд без Дзюбы? Получилось – окей, не получилось бы – тоже.

Агкацев вышел только во втором тайме? По Агкацеву было запланировано, что он выйдет во втором тайме. Мы так планировали», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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Как сборная России играет при Карпине: