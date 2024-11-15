Валерий Карпин: Миранчук выйдет в старте сборной России в Волгограде

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что пропустивший матч с Брунеем (11:0) полузащитник Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе команды на игру с Сирией 19 ноября.

— Миранчук столько летел, но даже не вышел.

— Потому что выйдет в старте в Волгограде. Ему нужно было прилететь, адаптироваться, другой часовой пояс, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.