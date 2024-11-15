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Валерий Карпин: Миранчук выйдет в старте сборной России в Волгограде

Валерий Карпин: Миранчук выйдет в старте сборной России в Волгограде
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что пропустивший матч с Брунеем (11:0) полузащитник Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе команды на игру с Сирией 19 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 29'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Аминуддин – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

— Миранчук столько летел, но даже не вышел.
— Потому что выйдет в старте в Волгограде. Ему нужно было прилететь, адаптироваться, другой часовой пояс, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.

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