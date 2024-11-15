Игрок сборной России Обляков: было понятно, что Бруней не самая сильная команда

Полузащитник сборной России Иван Обляков поделился мнением об игре с Брунеем (11:0).

«Честно, понятно было, что Бруней — команда не самая сильная. Играли в свой футбол, хорошо, что забили так много мячей. В раздевалке не обсуждали, сколько забьём. Просто выходили побеждать, забивать. Споров не было между собой», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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