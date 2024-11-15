Валерий Карпин объяснил, почему капитаном сборной России в матче с Брунеем был Черников

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выход полузащитника команды Александра Черникова с капитанской повязкой в матче с Брунеем (11:0).

— Черников – капитан? Вы что-то о нём такое знаете?

— Я чего-то такого не знаю. Только то, что и вы. Тем более [матч] в Краснодаре. Спасибо за приём. Народ ходит именно на сборную России, что радует, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.