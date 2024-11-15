Валерий Карпин рассказал, о чём говорил на обеде с Сергеем Галицким

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким перед товарищеским матчем с Брунеем (11:0).

— Где вы нашли Галицкого, как его встретили?

— Нашли его в японском ресторане. пообедали, поговорили обо всём, 95% о футболе говорили, само собой, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.