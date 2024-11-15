Валерий Карпин допустил проведение матча сборной России в Ростове-на-Дону

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Брунеем (11:0) в Краснодаре не исключил, что национальная команда когда-то проведёт матч в Ростове, где он работает в одноимённой команде.

— Нужно играть в регионах? В Ростов не хотите, а то Волгоград второй раз?

— Нужно – не знаю, но можно точно. Открою тайну, Ростов тоже рассматривался, но там уже договорились в Волгограде, однако логистику проверили — можно и в Ростове сыграть, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.